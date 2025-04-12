Informations pratiques

Kaysersberg Vignoble

Salon du Jeu

11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Découverte de jeux pour petits et grands dans une ambiance conviviale et familiale,. Vente de jeux sur place, buvette et petite restauration.

Rejoignez-nous pour une journée exceptionnelle dédiée aux jeux de sociétés lors de notre salon du jeu !

Cet événement est l’occasion parfaite pour découvrir, essayer et jouer à une multitude de jeux, que vous soyez débutants ou experts.

Au programme

– Des jeux pour tous les âges et tous les goûts Des jeux d’ambiance aux jeux de stratégie, en passant par les jeux pour enfants, il y en aura pour toute la famille.

– Des nouveautés à découvrir Explorez les dernières tendances en matière de jeux de société et laissez-vous surprendre par des pépites ludiques.

Nous avons le plaisir d’accueillir la boutique de jeux L’Aliane de Colmar. Vous aurez la possibilité d’acheter vos coups de cœur sur place !

Pour une pause gourmande entre deux parties, profitez de notre espace restauration avec une variété de collations et de boissons.

Ambiance conviviale et familiale Venez partager un moment de plaisir et de rires avec vos proches et les autres passionnés de jeux.

Que vous soyez un joueur invétéré ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons ludiques, le Salon du Jeu Jeukado est l’événement à ne pas manquer ! 0 .

11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 11 30 01 jeukado@gmail.com

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English :

Discover games for young and old in a friendly, family atmosphere. Games for sale on site, refreshments and snacks.

L’événement Salon du Jeu Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-08-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg