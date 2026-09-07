Salon du livre à La Casita, La Casita, Caraman
dimanche 15 novembre 2026 · La Casita · Caraman
Informations pratiques
Salon du livre à La Casita Dimanche 15 novembre, 10h00 La Casita Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00
BRUNCH entre 11h et 14h et gourmandises le reste de la journée
10h30-12h30 : des histoires racontées pour les petit·es avec le Kamishibaï (petit théâtre japonais)
11h- 12h : Club lecture adulte, en compagnie d’auteurices
11h- 12h : Club lecture junior
11h- 12h : atelier créatif avec La Recyclante autour du livre
14h-15h : Table ronde, en compagnie des auteurices
14h-15h : atelier dessin avec l’autrice et illustratrice Louise De Contes (sur inscription)
15h15-16h15 : ateliers d’écriture pour petits et grands
16h30-17h30 : lectures d’histoires pour les petit·es
17h : tirage Tombola
La Casita 27 cours Alsace Lorraine 31460 Caraman Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie
Journée dédiée au livre, à l’édition, aux rencontres avec les professionel·les du livre auteur autrice
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