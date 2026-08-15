Salon du livre ancien Rue du Livre Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Salon du livre ancien

Rue du Livre Rue Jankowski Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Dans le cadre de Faites Lire ! et de la Rue du Livre . Venez découvrir et vous plonger dans des livres anciens ! Gratuit, de 10h à 18h.

Dans le cadre de Faites Lire ! et de la Rue du Livre . Venez découvrir et vous plonger dans des livres anciens ! Gratuit, de 10h à 18h. .

Rue du Livre Rue Jankowski Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

As part of Faites Lire! and the Rue du Livre . Come and discover and immerse yourself in old books! Free, from 10am to 6pm.

L’événement Salon du livre ancien Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72