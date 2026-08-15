Salon du livre ancien Rue du Livre Le Mans
samedi 3 octobre 2026 · Rue du Livre · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Salon du livre ancien
Rue du Livre Rue Jankowski Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Dans le cadre de Faites Lire ! et de la Rue du Livre . Venez découvrir et vous plonger dans des livres anciens ! Gratuit, de 10h à 18h.
Dans le cadre de Faites Lire ! et de la Rue du Livre . Venez découvrir et vous plonger dans des livres anciens ! Gratuit, de 10h à 18h. .
Rue du Livre Rue Jankowski Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
As part of Faites Lire! and the Rue du Livre . Come and discover and immerse yourself in old books! Free, from 10am to 6pm.
L’événement Salon du livre ancien Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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