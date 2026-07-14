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Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES MJC MPT du LAÜ Pau

dimanche 25 octobre 2026 · MJC MPT du LAÜ · Pau

Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES MJC MPT du LAÜ Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
MJC MPT du LAÜ
Adresse
81 Avenue du Loup
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES

MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 11:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :
2026-10-25

A- DÉDICACES des AUTO-ÉDITEURS
1- Grande salle
B EXPRESSIONS LIBRES des AUTOÉDITEURS
2-Programme à venir avant le SALON
C- EXPRESSIONS ARTISTIQUES
3-Atelier CARICATURES de Pierre GONZALÉS
4-Atelier découverte photo d’ART de Richard PALETTE
5-Atelier Jeux numériques pour Pré-Adolescents
Borne jeux ARCADE PYRÉNÉES (-13 ans)
6-Activités internes et proposées par la MJC MPT
D- Atelier MAQUILLAGE ENFANTS
7- Proposé par Katia MEYER
E- Atelier RELIURE d’ART
8- Atelier RELIURE RELIGARE de Bruno FAURE
Groupe reliure de la MJC MPT   .

MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 80 83  luc.rumeau@wanadoo.fr

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English : Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES

L’événement Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau

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