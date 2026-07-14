Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES MJC MPT du LAÜ Pau

Informations pratiques

Pau

Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES

MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 11:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

A- DÉDICACES des AUTO-ÉDITEURS

1- Grande salle

B EXPRESSIONS LIBRES des AUTOÉDITEURS

2-Programme à venir avant le SALON

C- EXPRESSIONS ARTISTIQUES

3-Atelier CARICATURES de Pierre GONZALÉS

4-Atelier découverte photo d’ART de Richard PALETTE

5-Atelier Jeux numériques pour Pré-Adolescents

Borne jeux ARCADE PYRÉNÉES (-13 ans)

6-Activités internes et proposées par la MJC MPT

D- Atelier MAQUILLAGE ENFANTS

7- Proposé par Katia MEYER

E- Atelier RELIURE d’ART

8- Atelier RELIURE RELIGARE de Bruno FAURE

Groupe reliure de la MJC MPT .

MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 80 83 luc.rumeau@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES

L’événement Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau