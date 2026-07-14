Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES MJC MPT du LAÜ Pau
dimanche 25 octobre 2026 · MJC MPT du LAÜ · Pau
Informations pratiques
Pau
Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES
MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 11:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
A- DÉDICACES des AUTO-ÉDITEURS
1- Grande salle
B EXPRESSIONS LIBRES des AUTOÉDITEURS
2-Programme à venir avant le SALON
C- EXPRESSIONS ARTISTIQUES
3-Atelier CARICATURES de Pierre GONZALÉS
4-Atelier découverte photo d’ART de Richard PALETTE
5-Atelier Jeux numériques pour Pré-Adolescents
Borne jeux ARCADE PYRÉNÉES (-13 ans)
6-Activités internes et proposées par la MJC MPT
D- Atelier MAQUILLAGE ENFANTS
7- Proposé par Katia MEYER
E- Atelier RELIURE d’ART
8- Atelier RELIURE RELIGARE de Bruno FAURE
Groupe reliure de la MJC MPT .
MJC MPT du LAÜ 81 Avenue du Loup Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 80 83 luc.rumeau@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES
L’événement Salon du Livre autoédité PYRENECRITURES Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Fête nationale Pau 14 juillet 2026
- Cocotte royale rue du château Pau 15 juillet 2026
- Château des ados en mode VIP Rue du Château Pau 15 juillet 2026
- Le Hameau, temple du rugby palois RDV à l’entrée du stade du Hameau Pau 15 juillet 2026
- Un été au ciné La Bohème (Opéra) Cinéma Le Méliès Pau 15 juillet 2026