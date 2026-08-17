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SALON DU LIVRE D’AUTEUR AMOUREUX DES VILLAGES concert OUVERTURE Château de Simiane Valréas

vendredi 9 octobre 2026 · Château de Simiane · Valréas

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Château de Simiane
Adresse
8 Place Aristide Briand
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif

Valréas

SALON DU LIVRE D’AUTEUR AMOUREUX DES VILLAGES concert OUVERTURE

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Auteurs présents
• Loetitia Berger ,Geneviève Caelen-Haumont ,Jean-Albert Chevillon
• Mireille Glaizaud ,Gilbert Heu ,Christian Jaspard ,Régine Josephine
• Loïc Krzyzaniak ,Jean-Michel Mathonière , Marylène Marcel-Ponthier
• Joël Monfredo, Kris de Santard
  .

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur   lesamisdesimiane@gmail.com

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English :

Authors Present
? Loetitia Berger, Geneviève Caelen-Haumont, Jean-Albert Chevillon
? Mireille Glaizaud, Gilbert Heu, Christian Jaspard, Régine Josephine
? Loïc Krzyzaniak, Jean-Michel Mathonière, Marylène Marcel-Ponthier
? Joël Monfredo, Kris de Santard

L’événement SALON DU LIVRE D’AUTEUR AMOUREUX DES VILLAGES concert OUVERTURE Valréas a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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