SALON DU LIVRE D’AUTEUR AMOUREUX DES VILLAGES concert OUVERTURE Château de Simiane Valréas
vendredi 9 octobre 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
SALON DU LIVRE D’AUTEUR AMOUREUX DES VILLAGES concert OUVERTURE
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Auteurs présents
• Loetitia Berger ,Geneviève Caelen-Haumont ,Jean-Albert Chevillon
• Mireille Glaizaud ,Gilbert Heu ,Christian Jaspard ,Régine Josephine
• Loïc Krzyzaniak ,Jean-Michel Mathonière , Marylène Marcel-Ponthier
• Joël Monfredo, Kris de Santard
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisdesimiane@gmail.com
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English :
Authors Present
? Loetitia Berger, Geneviève Caelen-Haumont, Jean-Albert Chevillon
? Mireille Glaizaud, Gilbert Heu, Christian Jaspard, Régine Josephine
? Loïc Krzyzaniak, Jean-Michel Mathonière, Marylène Marcel-Ponthier
? Joël Monfredo, Kris de Santard
L’événement SALON DU LIVRE D’AUTEUR AMOUREUX DES VILLAGES concert OUVERTURE Valréas a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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