SALON DU LIVRE D’AUTEUR AMOUREUX DES VILLAGES concert OUVERTURE Château de Simiane Valréas

Informations pratiques

Valréas

SALON DU LIVRE D’AUTEUR AMOUREUX DES VILLAGES concert OUVERTURE

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Auteurs présents

• Loetitia Berger ,Geneviève Caelen-Haumont ,Jean-Albert Chevillon

• Mireille Glaizaud ,Gilbert Heu ,Christian Jaspard ,Régine Josephine

• Loïc Krzyzaniak ,Jean-Michel Mathonière , Marylène Marcel-Ponthier

• Joël Monfredo, Kris de Santard

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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisdesimiane@gmail.com

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English :

Authors Present

? Loetitia Berger, Geneviève Caelen-Haumont, Jean-Albert Chevillon

? Mireille Glaizaud, Gilbert Heu, Christian Jaspard, Régine Josephine

? Loïc Krzyzaniak, Jean-Michel Mathonière, Marylène Marcel-Ponthier

? Joël Monfredo, Kris de Santard

L’événement SALON DU LIVRE D’AUTEUR AMOUREUX DES VILLAGES concert OUVERTURE Valréas a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes