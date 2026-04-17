Salon du Livre Parc derrière la mairie Saint-Gence

Saint-Gence

Salon du Livre

Parc derrière la mairie 4 Place de l’Église Saint-Gence Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

La commune de Saint-Gence accueille la deuxième édition du Salon du Livre.

Vous pourrez rencontrer 19 auteurs et autrices (Patrick Sobral, Philippe Grandcoing, Jean-Luc Aubarbier, Louise Defurne, Rémy Lasource, Louis Olivier Vitté, François Clapeau, Corinne Javelaud, Laure Phelipon, Adeline Sauvanet, Fabrice Varieras, Victoria Chastagner, Yves Aubard, Jean-Guy Soumy, Yves Viollier, Franck Linol, Gérard Terrier, Jean-Jacques Rabache) et l’invitée d’honneur Anny Duperey.

Il y aura également les stands de la librairie de Saint-Sulpice-les-Feuilles et la Librairie Occitane. .

Parc derrière la mairie 4 Place de l’Église Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 86 05

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English :

L’événement Salon du Livre Saint-Gence a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole