Salon du Livre Parc derrière la mairie Saint-Gence
Salon du Livre Parc derrière la mairie Saint-Gence dimanche 3 mai 2026.
Saint-Gence
Salon du Livre
Parc derrière la mairie 4 Place de l’Église Saint-Gence Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
La commune de Saint-Gence accueille la deuxième édition du Salon du Livre.
Vous pourrez rencontrer 19 auteurs et autrices (Patrick Sobral, Philippe Grandcoing, Jean-Luc Aubarbier, Louise Defurne, Rémy Lasource, Louis Olivier Vitté, François Clapeau, Corinne Javelaud, Laure Phelipon, Adeline Sauvanet, Fabrice Varieras, Victoria Chastagner, Yves Aubard, Jean-Guy Soumy, Yves Viollier, Franck Linol, Gérard Terrier, Jean-Jacques Rabache) et l’invitée d’honneur Anny Duperey.
Il y aura également les stands de la librairie de Saint-Sulpice-les-Feuilles et la Librairie Occitane. .
Parc derrière la mairie 4 Place de l’Église Saint-Gence 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 86 05
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L’événement Salon du Livre Saint-Gence a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole