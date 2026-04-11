Salon du mariage et réceptions Centre des Expositions Le Mans

Le Mans

Salon du mariage et réceptions

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le salon se tiendra les 10 et 11 octobre 2026 de 10h à 18h, au Centre des Expositions du Mans.

Le 1er Salon du Mariage & Réceptions du Mans se tiendra les 10 & 11 octobre 2026 au Centre des Expositions du Mans Hall D. Inspiré du succès du Salon du Mariage & Réceptions d’Angers, le plus grand salon du département, cet événement fait peau neuve et s’installe au Mans avec une toute nouvelle formule.

Plus moderne, plus immersif et plus festif, il promet une expérience unique aux futurs mariés et aux amoureux des belles réceptions. Durant deux jours, vivez un moment riche en découvertes, en rencontres et en inspirations. Plus de 50 exposants professionnels et passionnés seront réunis pour vous accompagner dans chaque étape de votre projet. Robes, costumes, alliances, lieux de réception, traiteurs, photographes, décoration et animations tout sera réuni en un seul lieu. Futurs mariés, jeunes fiancés, familles et amis pourront préparer sereinement le plus beau jour de leur vie.

Les organisateurs d’événements y trouveront également des idées originales pour célébrer toutes les grandes occasions. Entre conseils personnalisés, tendances 2027 et ambiance conviviale, chaque visite sera une véritable source d’inspiration. Le grand rendez-vous des amoureux et des fêtes réussies vous attend au Mans pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de l’émotion et de la célébration. .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00 contact@salon-mariagereceptions.fr

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English :

The show will be held on October 10 and 11, 2026, from 10am to 6pm, at the Le Mans Exhibition Center.

L’événement Salon du mariage et réceptions Le Mans a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Le Mans