Salon du savoir-faire Place du Marché-au-Blé La Flèche

Salon du savoir-faire

Place du Marché-au-Blé Halle-au-Blé La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Salon du savoir-faire avec une cinquantaine d’entreprises réunies pour montrer leurs talents.

Vous êtes en orientation, en reconversion ou simplement curieux de découvrir des métiers passionnants ? Réparties au sein de dix pôles, plus de cinquante entreprises du pays fléchois vous montrent leurs savoir-faire.

Pour chaque domaine présenté, des organismes de formation font le déplacement. Cela permet aux jeunes qui préparent leur avenir, aux personnes en situation de réinsertion et aux curieux d’avoir une vue d’ensemble des métiers du territoire, de la formation à la pratique professionnelle. .

Place du Marché-au-Blé Halle-au-Blé La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salon du savoir-faire with some fifty companies showcasing their talents.

L’événement Salon du savoir-faire La Flèche a été mis à jour le 2026-02-28 par CDT72