Salon du véhicule de loisirs Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay

La Roche-Posay

Salon du véhicule de loisirs

Lieu-dit La Gatinière Hippodrome La Roche-Posay Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Le 1er Salon du véhicule de loisirs de La Roche-Posay vous accueille pendant 3 jours à l’hippodrome.

Venez découvrir une large sélection de véhicules neufs et d’occasion camping-cars, vans aménagés et fourgons.

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voyage et de liberté !

?? Grand jeu concours tentez de gagner un week-end en camping-car. .

Lieu-dit La Gatinière Hippodrome La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 32 64 nomad.ncc@gmail.com

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English : Salon du véhicule de loisirs

L’événement Salon du véhicule de loisirs La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay