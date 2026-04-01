Salon du véhicule de loisirs Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay
Salon du véhicule de loisirs Lieu-dit La Gatinière La Roche-Posay vendredi 24 avril 2026.
La Roche-Posay
Salon du véhicule de loisirs
Lieu-dit La Gatinière Hippodrome La Roche-Posay Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Le 1er Salon du véhicule de loisirs de La Roche-Posay vous accueille pendant 3 jours à l’hippodrome.
Venez découvrir une large sélection de véhicules neufs et d’occasion camping-cars, vans aménagés et fourgons.
Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voyage et de liberté !
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Lieu-dit La Gatinière Hippodrome La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 32 64 nomad.ncc@gmail.com
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English : Salon du véhicule de loisirs
L’événement Salon du véhicule de loisirs La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme & du Thermalisme La Roche Posay
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