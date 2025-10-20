Salon énergie habitat Colmar

Salon énergie habitat Colmar vendredi 20 mars 2026.

Salon énergie habitat

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-23

Le rendez-vous régional le plus important dans le domaine de l’habitat, du bâtiment et de l’énergie ! Toujours à l’affût des nouveautés et des tendances du marché.

Donnez vie à vos projets d’habitat construction, rénovation, chauffage, isolation, aménagement extérieur, ameublement, décoration… .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 90 50 50 50 info@colmar-expo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salon énergie habitat Colmar a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme de Colmar