IOTUNN IN VAIN NEPHYLIM – SALLE LE GRILLEN Colmar

IOTUNN IN VAIN NEPHYLIM Début : 2026-04-15 à 19:00. Tarif : – euros.

Headbang en accord avec Garmonbozia Inc : Iotunn, formation danoise/féroïenne fondée en 2015, s’est rapidement imposée comme l’un des noms les plus prometteurs du metal progressif moderne. Leur mélange unique de death mélodique, de progressif et d’atmosphères épiques leur vaut une reconnaissance grandissante de la part des médias spécialisés, qui saluent la puissance et la profondeur de leurs albums Access All Worlds et Kinship. Le groupe a déjà foulé les scènes de festivals majeurs tels que Wacken Open Air, Summer Breeze, 70,000 Tons of Metal ou encore Rockwave. Ils ont également tourné aux côtés de figures incontournables comme Dark Tranquillity, Soen ou Equilibrium, confirmant leur statut de révélation incontournable. En 2026, Iotunn poursuit son irrésistible ascension et débarque au Grillen de Colmar le 15 avril pour un show d’une intensité cosmique.

SALLE LE GRILLEN 19 RUE DES JARDINS 68000 Colmar 68