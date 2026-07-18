Informations pratiques

Sélestat

Salon Européen des minéraux Espace bien-être

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Pierres précieuses, créations, bijoux, espace bien-être et petite restauration sur place

8ème édition de l’expo vente européenne de minéraux, avec des pierres du monde entier. Pour collectionneurs, professionnels et amateurs de tout âge.

Idées cadeaux garanties, pour tous les âges et toute la famille.

Jumelée avec la 8ème édition du salon bien-être, vous découvrirez toutes les thérapies alternatives, soins énergétiques et naturels, cosmétique, réflexologie, hypnose, communication animale, aromathérapie,… voyance, créations bijoux, artisanat.

Conférences gratuites dans le salon, tout le week-end.

Tombola 100% gagnante, repartez directement avec votre lot.

Parking facile et gratuit.

Restauration sur place toute la journée par 2 food-trucks. Buvette et gourmandises. .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 85 25 39 libre.events68@gmail.com

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English :

Gemstones, creations, jewelry, wellness area and snack bar on site

L’événement Salon Européen des minéraux Espace bien-être Sélestat a été mis à jour le 2026-07-15 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme