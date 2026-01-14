Salon Extérieurs et Jardin et Ma planète bio Mulhouse

Salon Extérieurs et Jardin et Ma planète bio

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-13 2026-03-15

Le salon Extérieurs & Jardin s’associe à Ma Planète Bio pour un événement dédié à l’agriculture biologique, au bien-être et au jardinage naturel. Rencontrez paysagistes, horticulteurs, spécialistes de la piscine et créateurs d’objets déco pour l’extérieur. Découvrez un marché aux plantes, des produits artisanaux issus des fruits et légumes du jardin, ainsi que des stands engagés pour une vie plus saine. Profitez de conférences, ateliers DIY zéro déchet et animations pour enfants. Pause gourmande assurée avec une offre de restauration bio et locale. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 accueil.parc@parcexpo.fr

This show is an opportunity to celebrate the arrival of fine weather and spring. Awaken your ideas and meet landscape gardeners, swimming pool specialists, garden centres and horticulturalists, as well as artists with their decorative works for the outdoors and products made from the processing of garden fruit and vegetables (preserves, jams, juices, etc.).

