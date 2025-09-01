Salon Family Centre des Expositions Le Mans

Salon Family

Centre des Expositions 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Deux jours dédiés aux 1 000 premiers jours de l’enfant avec conférences, ateliers pratiques, animations et bons plans pour accompagner les futurs et jeunes parents dans une ambiance bienveillante.

Salon Family Le Mans

Venez vivre un week-end unique au Parc des Expositions du Mans, les 20 et 21 juin 2026, de 10 h à 18 h. Ce salon dédié aux 1 000 premiers jours de l’enfant propose conférences, ateliers (massage bébé, portage, yoga prénatal…), démonstrations produits, et conseils de spécialistes dans une ambiance bienveillante. Profitez d’offres exclusives, d’espaces pratiques (aire de jeux, coin change, restauration adaptée, parking gratuit…) et échangez avec d’autres familles. Une parenthèse magique pour accompagner sereinement la parentalité. .

Centre des Expositions 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Two days dedicated to the first 1,000 days of a child?s life, with conferences, practical workshops, entertainment and good deals to support future and young parents in a caring atmosphere.

German :

Zwei Tage, die den ersten 1000 Tagen des Kindes gewidmet sind, mit Konferenzen, praktischen Workshops, Animationen und guten Tipps, um werdende und junge Eltern in einer wohlwollenden Atmosphäre zu begleiten.

Italiano :

Due giorni dedicati ai primi 1.000 giorni di vita di un bambino, con conferenze, laboratori pratici, eventi e buone idee per sostenere i futuri e nuovi genitori in un’atmosfera attenta.

Espanol :

Dos días dedicados a los 1.000 primeros días de la vida de un niño, con conferencias, talleres prácticos, actos y buenas ideas para apoyar a los futuros y nuevos padres en un ambiente afectuoso.

L’événement Salon Family Le Mans a été mis à jour le 2025-09-01 par CDT72