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AGENDA · Saintes

Salon Habitat & Jardin de Saintes 2026 Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

vendredi 18 septembre 2026 · Hall et salle Pierre Mendès-France · Saintes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Hall et salle Pierre Mendès-France
Adresse
Cours Charles de Gaulle
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
5 5 5 téléchargez votre invitation sur le site

Saintes

Salon Habitat & Jardin de Saintes 2026

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

téléchargez votre invitation sur le site

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-18

La 10ème édition du Salon Habitat & Jardin de Saintes se tiendra à l’Espace Mendès France..
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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 2 41 38 60 00  chamard@leo.fr

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English :

The 10th edition of the Saintes Home & Garden Show will be held at Espace Mendès France.

L’événement Salon Habitat & Jardin de Saintes 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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