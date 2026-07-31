Salon Habitat & Jardin de Saintes 2026 Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Informations pratiques

Saintes

Salon Habitat & Jardin de Saintes 2026

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

téléchargez votre invitation sur le site

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

La 10ème édition du Salon Habitat & Jardin de Saintes se tiendra à l’Espace Mendès France..

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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 2 41 38 60 00 chamard@leo.fr

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English :

The 10th edition of the Saintes Home & Garden Show will be held at Espace Mendès France.

L’événement Salon Habitat & Jardin de Saintes 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge