Salon Habitat Jardin Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Informations pratiques

Saintes

Salon Habitat Jardin

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

téléchargez votre invitation sur le site

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Ce salon permet de mettre en avant de nombreux spécialistes locaux dans les domaines de la construction, de la rénovation, de l’aménagement intérieur mais aussi extérieur.

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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

The show showcases many local specialists in the fields of construction, renovation, interior and exterior design.

L’événement Salon Habitat Jardin Saintes a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge