Salon Habitat Jardin Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes
vendredi 18 septembre 2026 · Hall et salle Pierre Mendès-France · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Salon Habitat Jardin
Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Ce salon permet de mettre en avant de nombreux spécialistes locaux dans les domaines de la construction, de la rénovation, de l’aménagement intérieur mais aussi extérieur.
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Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The show showcases many local specialists in the fields of construction, renovation, interior and exterior design.
L’événement Salon Habitat Jardin Saintes a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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