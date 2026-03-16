Salon Jeunes d’Avenirs : le rendez-vous des jeunes avec les entreprises Paris Montreuil Expo Montreuil

Les salons Jeunes d’Avenirs accompagnent les jeunes dans la réalisation de leurs projets professionnels.

Organisé par Villages métiers, le salon donne une visibilité du marché du travail et permet de facilement déterminer quel espace est le plus à même de répondre aux besoins et de réaliser le projet professionnel des jeunes.

Espace unique et 100% gratuit, le Parcours de la réussite regroupe des associations qui feront découvrir tous les dispositifs d’accompagnement.

Conseils juridiques, aide au logement, en passant par le conseil en image ou simplement des conseils sur l’orientation professionnelle : toutes les ressources dont les jeunes auront besoin pour réussir !

Les bénévoles Gilets Bleus seront également présents sur place. Besoin d’un conseil sur le CV ou d’un coaching express avant de se lancer ? Les Gilets Bleus seront à la disposition des visiteurs pour les accompagner tout au long du salon : ils seront disponibles sur l’espace Conseils personnalisés et sur le Parcours de la réussite.

Conseils personnalisés et accompagnement, large choix de secteurs et de recruteurs,on a pensé à tout pour aider les jeunes dans leur recherche d’un contrat ou d’une formation !

Le 9 avril 2026 – Paris Montreuil Expo

Inscription Gratuite

Le salon Jeunes d’Avenirs revient le 9 avril 2026 au Paris Montreuil Expo.

Le jeudi 09 avril 2026

de 09h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T12:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T09:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00

Paris Montreuil Expo 128 Rue de Paris 93100 Montreuil

https://jeunesdavenirs.fr/salon-jeunes-davenirs-ile-de-france/?mtm_campaign=QFAP https://www.facebook.com/jeunesdavenirsaef https://www.facebook.com/jeunesdavenirsaef



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