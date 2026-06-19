Salon La Renverse Blaye
samedi 4 juillet 2026 · Blaye
Informations pratiques
Blaye
Salon La Renverse
Cloitre du Couvent des Minimes Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La Renverse, c’est tout d’abord l’idée de réunir quelques vigneron.ne.s de Blaye, de Bourg et d’ailleurs, produisant des vins actuels, libres voire un peu rebelles….
Retrouvez nous au cœur de l’été et de la Citadelle de Blaye pour une journée festive avec dégustation et vente de vin, restauration sur place, concert et dj set + repas sur réservation le soir.
Vous retrouverez de nombreux vignerons:
Famille Hubert Château PeyBonhomme-Les-Tours
Ludivine et Vincent L’Amouller Château Frédignac
Damien Lorteau Château Les Vieux Moulins
Bruno Martin Château Roland La Garde
Entrée 5 €
Repas sur réservation 35 € .
Cloitre du Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 24 72 47 renverseznous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon La Renverse
L’événement Salon La Renverse Blaye a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Blaye
À voir aussi à Blaye (Gironde)
- Activ’été 2026 Blaye 4 juillet 2026
- PRIJ-Lanta, l’Aventure commence ici ! Blaye 6 juillet 2026
- Mémoire de pierre Découverte de la Géologie et de la Paléontologie du Blayais Blaye 8 juillet 2026
- Les Soirées d’Afoulki Afro Galactik Blaye 9 juillet 2026
- Jumping International de Blaye Blaye 10 juillet 2026