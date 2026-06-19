Informations pratiques

Blaye

Salon La Renverse

Cloitre du Couvent des Minimes Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La Renverse, c’est tout d’abord l’idée de réunir quelques vigneron.ne.s de Blaye, de Bourg et d’ailleurs, produisant des vins actuels, libres voire un peu rebelles….

Retrouvez nous au cœur de l’été et de la Citadelle de Blaye pour une journée festive avec dégustation et vente de vin, restauration sur place, concert et dj set + repas sur réservation le soir.

Vous retrouverez de nombreux vignerons:

Famille Hubert Château PeyBonhomme-Les-Tours

Ludivine et Vincent L’Amouller Château Frédignac

Damien Lorteau Château Les Vieux Moulins

Bruno Martin Château Roland La Garde

Entrée 5 €

Repas sur réservation 35 € .

Cloitre du Couvent des Minimes Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 24 72 47 renverseznous@gmail.com

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English : Salon La Renverse

L’événement Salon La Renverse Blaye a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Blaye