Salon les entrepreneurs du bien-être Clos de Trevannec Pont-l’Abbé

Un salon cosy et chaleureux entièrement dédié au bien-être, où vous pourrez venir rencontrer de nombreux professionnels du bien-être.

Au programme

Samedi 28 mars

– 10h30 Conférence changer son rapport aux hommes et créer une relation amoureuse épanouis (Aurore Linais)

– 12h Atelier routine matin self-care et auto massages (Héloïse et Amélie)

– 13h30 Conférence guidance divinatoire (Shamanic Whale)

– 15h30 Atelier Question/réponse guidance sur les relations et contrats d’âmes (Marion Kéroullin)

– 16h30 Conférence naturo sur les plantes médicinales (Anna Pasteris)

– 18H Cercle de femmes, se reconnecter à son corps (Héloïse et Amélie)

Dimanche 29 mars

– 9h30 Petit déjeuner et atelier naturo sur l’équilibre alimentaire (Axelle Le Failler)

– 12h Conférence Quand le corps devient notre allié (Pauline Maillard)

– 13h30 Conférence Kinésiologie, racontes-moi ton histoire et tes émotions (Cécile Pozzo di Borgo)

– 14h30 Conférence guidance divinatoire (Shamanic Whale)

– 16h30 Conférence réveilles ta conscience (Virginie Lux)

– 18H Atelier Conférence naturo sur le stress (Aline Marie Glimois)

Infos pratiques

Certaines conférences sont gratuites, d’autres payantes, merci de vous informer et de réserver votre place auprès de chaque professionnel. Les conférences se feront dans le gîte Ty Glaz .

Clos de Trevannec Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85

