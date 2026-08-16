Informations pratiques

Le Mans

Salon Lire Autre’Mans, Auteurs du Maine et du Loir

Avenue Jean Jaurès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Salon en ouverture du festival Faites Lire !

En ouverture du festival Faites Lire !, ne manquez pas ce salon régional de littérature. Infos sur lireautremans.fr. Gratuit. Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 10h à 18h. A l’Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc (avenue Jean-Jaurès, face à la place Washington Le Mans). .

Avenue Jean Jaurès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Exhibition to Kick Off the Faites Lire! Festival!

L’événement Salon Lire Autre’Mans, Auteurs du Maine et du Loir Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72