Salon Lire Autre’Mans, Auteurs du Maine et du Loir Le Mans
samedi 26 septembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Salon Lire Autre’Mans, Auteurs du Maine et du Loir
Avenue Jean Jaurès Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Salon en ouverture du festival Faites Lire !
En ouverture du festival Faites Lire !, ne manquez pas ce salon régional de littérature. Infos sur lireautremans.fr. Gratuit. Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 10h à 18h. A l’Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc (avenue Jean-Jaurès, face à la place Washington Le Mans). .
Avenue Jean Jaurès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Exhibition to Kick Off the Faites Lire! Festival!
L’événement Salon Lire Autre’Mans, Auteurs du Maine et du Loir Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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