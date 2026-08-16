UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

Salon Lire Autre’Mans, Auteurs du Maine et du Loir Le Mans

samedi 26 septembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Avenue Jean Jaurès
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Salon Lire Autre’Mans, Auteurs du Maine et du Loir

Avenue Jean Jaurès Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Salon en ouverture du festival Faites Lire !
En ouverture du festival Faites Lire !, ne manquez pas ce salon régional de littérature. Infos sur lireautremans.fr. Gratuit. Samedi 26 et dimanche 27 septembre, de 10h à 18h. A l’Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc (avenue Jean-Jaurès, face à la place Washington Le Mans).   .

Avenue Jean Jaurès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition to Kick Off the Faites Lire! Festival!

L’événement Salon Lire Autre’Mans, Auteurs du Maine et du Loir Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)