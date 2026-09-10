Salon ludique Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 15:00 – 17:00

Gratuit : oui à partir de 7 ans Jeune Public

Pour les petits pirates et les grands moussaillons, une sélection de jeux vidéo et de jeux de société vous attendent sur le pont !

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300



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