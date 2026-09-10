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Salon ludique Médiathèque Floresca Guépin Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Salon ludique Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère, 44300 Nantes, France
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
à partir de 7 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 15:00 – 17:00
Gratuit : oui à partir de 7 ans Jeune Public 

Pour les petits pirates et les grands moussaillons, une sélection de jeux vidéo et de jeux de société vous attendent sur le pont !

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300


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