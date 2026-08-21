Salon ludique, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Salon ludique Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
à partir de 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Pour les petits pirates et les grands moussaillons, une sélection de jeux vidéo et de jeux de société vous attendent sur le pont !
Médiathèque Floresca Guépin 15 Rue de la Haluchère, 44300 Nantes, France Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240414202 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin Inaugurée en 2007 au sein du quartier Doulon-Bottière, la médiathèque Floresca Guépin respecte les grands principes des équipements innovants. Accessible à tous les publics, elle propose des documents variés mais aussi des espaces et des fonds documentaires spécialement dédiés aux personnes en situation de handicap. Tram ligne 1 : arrêt Souillarderie. Bus C7 : arrêt Cousteau
Biblis en folie 2026
© adobe stock
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