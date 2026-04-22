Salon médiéval et soirée années 80 à aujourd’hui. Espace des Libertés Aubagne

Aubagne

Salon médiéval et soirée années 80 à aujourd’hui.

Samedi 2 mai 2026 de 10h à 17h30 et de 19h à 23h30.

Soirée année 80 de 19h à 23h30. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Découvrez les troupes, les organisateurs et les animations à venir… avant de prolonger la fête avec une soirée dansante pleine de convivialité ! Démonstrations, animations, stands, buvette et restauration sur place.

Cet évènement a pour vocation de promouvoir la prochaine édition de la Médiévale d’Aubagne en dévoilant le programme officiel et les temps forts des festivités.

Le public pourra venir à la rencontre des organisateurs et découvrir l’univers d’Ubelka.

Tout au long de la journée plusieurs ateliers seront proposés afin d’offrir une immersion conviviale et familiale mais aussi des démonstrations afin de partager divers savoir-faire.

Bien d’autres surprises vous attendent…



La journée se prolongera par une grande soirée dansante (10 €) et préparez-vous à un voyage musical inoubliable, des plus grands tubes des années 80 jusqu’aux hits d’aujourd’hui.

Avec la participation exceptionnelle de Nello Nosibor et Robin Brisco, venez vibrer au rythme des décennies et partager un moment festif hors du temps !

Ambiance garantie, danse, nostalgie et énergie au rendez-vous ! .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 78 64 03

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English :

Find out more about the troupes, the organizers and the upcoming events? before prolonging the party with a convivial evening of dancing! Demonstrations, entertainment, stalls, refreshment stands and on-site catering.

L’événement Salon médiéval et soirée années 80 à aujourd’hui. Aubagne a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile