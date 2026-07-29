Informations pratiques

Molsheim

Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez rencontrer plus d’une trentaine d’exposants soigneusement sélectionnés thérapeutes, praticiens bien-être, médiums, créateurs, artisans et professionnels passionnés.

Depuis 15 éditions, le Salon MÉDI’ZEN est devenu un rendez-vous incontournable en Alsace pour les passionnés de bien-être, de spiritualité et de médecines douces, mais aussi pour toutes les personnes curieuses de découvrir de nouveaux horizons.

Pendant tout le week-end, venez rencontrer plus d’une trentaine d’exposants soigneusement sélectionnés thérapeutes, praticiens bien-être, médiums, créateurs, artisans et professionnels passionnés, heureux de partager leur savoir-faire et de vous faire découvrir leurs univers.

Que vous soyez à la recherche d’un moment de détente, d’un accompagnement, d’un cadeau original ou simplement d’une belle sortie, le Salon MÉDI’ZEN vous accueille dans une ambiance chaleureuse, bienveillante et conviviale.

Informations pratiques

• Entrée gratuite tout le week-end.

• Buvette et petite restauration sur place.

• Les animaux sont les bienvenus, à condition d’être portés par leur maître ou installés dans un panier pendant la visite.

• Accès PMR disponible au rez-de-chaussée uniquement, l’ascenseur étant actuellement en panne.

Toute l’équipe du Salon MÉDI’ZEN sera heureuse de vous accueillir pour cette 15e édition ! .

6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 87 67 66 sandra.medium.magnetisme@gmail.com

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English :

Come meet more than thirty carefully selected exhibitors: therapists, wellness practitioners, psychics, creators, artisans, and passionate professionals.

L’événement Salon MéDi’ZeN Bien Etre & Médiumnité Molsheim a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig