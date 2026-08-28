Salon nature et bien-être Parc Ferrage Marignane
samedi 3 octobre 2026 · Parc Ferrage · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Salon nature et bien-être
Samedi 3 octobre 2026.
De 9h30 à 18h. Parc Ferrage Impasse Etienne Maury Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Envie de vous connecter avec la nature ? De vous refaire une santé ? Bienvenue au salon nature et bien-être de Marignane. Un RV interactif avec des conférences, des ateliers, des animations créatives, culinaires… Et un marché d’artisans locaux éthiques.
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Parc Ferrage Impasse Etienne Maury Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 73
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English :
Want to connect with nature? Want to restore your health? Welcome to the Marignane nature and well-being show. An interactive RV with conferences, workshops, creative and culinary activities? And a market of local ethical artisans.
L’événement Salon nature et bien-être Marignane a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Marignane
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