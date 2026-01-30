Salon Nature ô Jardin 2026 Veigné

Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Comité des fêtes de Veigné vous invite à sa 6ème édition de son salon Nature ô Jardin.

Dimanche 12 avril 2026, vous êtes attendus sur l’esplanade du moulin pour ce salon qui se veut convivial.

Cette journée sera animée et vous pourrez participer gratuitement à la tombola

Il s’adresse à tous les amoureux de la nature. Le printemps est arrivé, c’est l’heure de planter, redonner une vie au jardin tant du point de vue horticole que pour les arbustes décoratifs et peut-être voulez-vous recréer votre jardin, les exposants vous seront de bons conseils. Lors de vos déambulations vous pourrez découvrir la décoration, les cactus, des objets en céramique avec démonstration, des savons fait maison ou encore les huiles essentielles et bien plus encore.

Buvette et restauration sur place

Accès PMR .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire comitedesfetes.veigne@gmail.com

English :

The 6th edition of the Nature ô Jardin fair is organized by the Comité des Fêtes de Veigné association, with horticulturists, beekeepers, nurserymen, landscapers, etc. exhibiting and answering all your questions about gardening and nature.

