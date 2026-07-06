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Salon Profession’L 2026 Salons Mauduit Nantes

jeudi 8 octobre 2026 · Salons Mauduit · Nantes

Salon Profession’L 2026 Salons Mauduit Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Salons Mauduit
Adresse
8 rue Arsène Leloup 44100 NANTES
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription Inscription offerte mais obligatoire ici : https://professionl.fr/nantes/#inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 09:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Inscription offerte mais obligatoire ici : https://professionl.fr/nantes/#inscription Adulte, Personne en situation de handicap, Tout public 

Profession’L révèle la carrière des femmes.Les mercredi 7 & jeudi 8 octobre 2026, le salon Profession’L revient à Nantes, au Salon Mauduit, pour sa 8? édition !Depuis 2012, Profession’L connecte les femmes en quête de sens et de renouveau professionnel avec les meilleurs experts, organismes et accompagnants.Devenu incontournable, l’événement rassemble en un seul lieu, sur deux journées, de 9h à 17h, l’ensemble des acteurs de chaque étape de la vie professionnelle des femmes. Les participantes sont ainsi invitées à tracer le parcours professionnel qui leur ressemble !???? Le salon s’articule autour de 6 thèmes clés :• Faites le point sur vos besoins• Dynamisez votre image professionnelle• Explorez les opportunités locales• Formez-vous et montez en compétence• Créez votre activité ou votre entreprise• Harmonisez votre vie pro / perso???? Inscription offerte mais obligatoire ici : https://professionl.fr/nantes/#inscriptionNous avons hâte de vous retrouver ou de vous rencontrer !Au programme : des conférences, des ateliers, et un espace conseils en image. Disponible sur notre site en septembre.

Salons Mauduit Nantes 44100

Nantes


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