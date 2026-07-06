Salon Profession’L 2026 Salons Mauduit Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-08 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Inscription offerte mais obligatoire ici : https://professionl.fr/nantes/#inscription Adulte, Personne en situation de handicap, Tout public

Profession’L révèle la carrière des femmes.Les mercredi 7 & jeudi 8 octobre 2026, le salon Profession’L revient à Nantes, au Salon Mauduit, pour sa 8? édition !Depuis 2012, Profession’L connecte les femmes en quête de sens et de renouveau professionnel avec les meilleurs experts, organismes et accompagnants.Devenu incontournable, l’événement rassemble en un seul lieu, sur deux journées, de 9h à 17h, l’ensemble des acteurs de chaque étape de la vie professionnelle des femmes. Les participantes sont ainsi invitées à tracer le parcours professionnel qui leur ressemble !???? Le salon s’articule autour de 6 thèmes clés :• Faites le point sur vos besoins• Dynamisez votre image professionnelle• Explorez les opportunités locales• Formez-vous et montez en compétence• Créez votre activité ou votre entreprise• Harmonisez votre vie pro / perso???? Inscription offerte mais obligatoire ici : https://professionl.fr/nantes/#inscriptionNous avons hâte de vous retrouver ou de vous rencontrer !Au programme : des conférences, des ateliers, et un espace conseils en image. Disponible sur notre site en septembre.

Salons Mauduit Nantes 44100



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