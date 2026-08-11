Salon Studyrama – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz
samedi 10 octobre 2026 · Parc des expositions de Rennes · Bruz
Informations pratiques
Salon Studyrama – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz Samedi 10 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Le salon des études supérieures de Rennes
**Rencontrez l’Université de Rennes** lors du salon Studyrama, le samedi 10 octobre 2026, de 9h30 à 17h, au parc des expositions de Rennes, hall 10 A.
[Préparez votre visite en consultant l’annuaire de formations de l’Université de Rennes.](https://formations.univ-rennes.fr/)
[Plus d’infos sur le site du salon Studyrama](https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-rennes-197)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T17:00:00.000+02:00
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http://www.rennesparcexpo.fr https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-de-rennes-85
Parc des expositions de Rennes Rennes Aéroport La Haie Gautrais 35172 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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