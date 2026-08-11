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Salon Studyrama – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz

samedi 10 octobre 2026 · Parc des expositions de Rennes · Bruz

Salon Studyrama – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Parc des expositions de Rennes
Adresse
Rennes Aéroport La Haie Gautrais 35172 Bruz
Ville
35170 Bruz
Département
Ille-et-Vilaine

Salon Studyrama – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz Samedi 10 octobre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le salon des études supérieures de Rennes

**Rencontrez l’Université de Rennes** lors du salon Studyrama, le samedi 10 octobre 2026, de 9h30 à 17h, au parc des expositions de Rennes, hall 10 A.

[Préparez votre visite en consultant l’annuaire de formations de l’Université de Rennes.](https://formations.univ-rennes.fr/)

[Plus d’infos sur le site du salon Studyrama](https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-de-rennes-197)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T17:00:00.000+02:00

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http://www.rennesparcexpo.fr  https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-grandes-ecoles-de-rennes-85

Parc des expositions de Rennes Rennes Aéroport La Haie Gautrais 35172 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine


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