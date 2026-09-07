Salon troglodytique des métiers d’art, Caves et habitations troglodytiques, Trôo

Informations pratiques

Salon troglodytique des métiers d’art Samedi 19 septembre, 10h00 Caves et habitations troglodytiques Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans différentes caves privées ouvertes uniquement pour les journées du patrimoine, des artistes et artisans d’art exposent et expliquent leur savoir-faire.

Caves et habitations troglodytiques 1-69 Rue Haute, 41800 Trôo Trôo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 87 50 https://trootourisme41.jimdo.fr La rue Haute est la rue qui possède le plus de caves troglo à Trôo. Les habitants prêtent leurs caves à l’association Trôo Tourisme pour y organiser des salons de métiers d’art ou des marchés de producteurs locaux… Stationner sur le parking près de la mairie ou sur le parking de la libération. Pour avoir un plan, RDV à l’accueil de Trôo Tourisme : 39 rue Auguste Arnault.

Dans différentes caves privées ouvertes uniquement pour les journées du patrimoine, des artistes et artisans d’art exposent et expliquent leur savoir-faire.

Association Au Coeur de Trôo