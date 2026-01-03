Salon Vin sur Vin Salle des Arcades Le Pas Fleury Tournus
Salon Vin sur Vin
Salle des Arcades Le Pas Fleury Rue cardinal de fleury Tournus Saône-et-Loire
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29
2026-11-28
Rendez-vous incontournable de l’automne, le salon VIN SUR VIN accueille 25 vignerons indépendants qui représentent les plus grandes appellations françaises. Chacun a été sélectionné par les membres de l’association sur des critères gustatifs, de prix et de respect de l’environnement (80% ont la certification bio). Chaque année, au moins 3 nouveaux domaines sont intégrés à la sélection. Sur place, assiettes gourmandes de charcuterie, de fromages, huîtres pour accompagner vos dégustations. Une loterie permet de remporter de nombreuses bouteilles du salon. .
Salle des Arcades Le Pas Fleury Rue cardinal de fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
