Salon Vitisaveurs à Chasseneuil du Poitou : Vins & Gastronomie Salle de la Quintaine

Le terroir français revient à Chasseneuil du Poitou.

Les amateurs de bons produits ont rendez-vous à Chasseneuil du Poitou le vendredi 30, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2026 pour le Salon Vitisaveurs. Cette 9ème édition réunit plus de 30 exposants passionnés : vignerons et producteurs locaux et de toute la France.

C’est l’occasion idéale pour remplir sa cave et son panier de produits authentiques (vins, fromages, charcuteries) en direct-producteur. Venez profiter d’un moment de partage privilégié et des animations.

Dates : 30-31 octobre et 1er novembre 2026

Horaires : vendredi 30 (15h – 20h), samedi 31 octobre (10h – 20h) et dimanche 1er novembre (10h – 18h)

Tarif : sur place 5€, verre offert et gratuite sur notre site Vitisaveurs, verre à 2€

Lieu : Salle de la Quintaine, 86360 Chasseneuil du Poitou.