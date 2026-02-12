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Salon Vitisaveurs à Chasseneuil du Poitou : Vins & Gastronomie Salle de la Quintaine

Salon Vitisaveurs à Chasseneuil du Poitou : Vins & Gastronomie Salle de la Quintaine

Salon Vitisaveurs à Chasseneuil du Poitou : Vins & Gastronomie Salle de la Quintaine vendredi 30 octobre 2026.

Lieu : Salle de la Quintaine

Adresse : Place de la Gare

Ville : 86360 Chasseneuil du Poitou

Département : Vienne

Début : vendredi 30 octobre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Heure de début : 15:00

Heure de fin : 18:00

Tarif : Entrée : sur place 5€, verre offert et 0€ sur notre site, verre à 2€.

Le terroir français revient à Chasseneuil du Poitou.
Les amateurs de bons produits ont rendez-vous à Chasseneuil du Poitou le vendredi 30, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2026 pour le Salon Vitisaveurs. Cette 9ème édition réunit plus de 30 exposants passionnés : vignerons et producteurs locaux et de toute la France.
C’est l’occasion idéale pour remplir sa cave et son panier de produits authentiques (vins, fromages, charcuteries) en direct-producteur. Venez profiter d’un moment de partage privilégié et des animations.

Dates : 30-31 octobre et 1er novembre 2026
Horaires : vendredi 30 (15h – 20h), samedi 31 octobre (10h – 20h) et dimanche 1er novembre (10h – 18h)
Tarif : sur place 5€, verre offert et gratuite sur notre site Vitisaveurs, verre à 2€
Lieu : Salle de la Quintaine, 86360 Chasseneuil du Poitou.

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