La Clayette

Salon Voyage en Livres Atelier BD avec Jeanne Sterkers Créer son propre personnage de BD

Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Inventer un personnage, lui définir une personnalité qui puisse se retrouver dans son apparence (vêtements, forme, esthétique …). Apprendre à le décliner en dessin selon différentes émotions.

Objectif repartir avec un ou des personnages que le/la participant(e) pourra réutiliser dans des histoires choisies, et ce dès le lendemain lors de l’atelier mixte.

Pour les jeunes de 6 ans à 15 ans

Nombre de participant(es) 10 maximum. Inscription conseillée .

Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 info@voyageenlivres.com

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English : Salon Voyage en Livres Atelier BD avec Jeanne Sterkers Créer son propre personnage de BD

L’événement Salon Voyage en Livres Atelier BD avec Jeanne Sterkers Créer son propre personnage de BD La Clayette a été mis à jour le 2026-04-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais