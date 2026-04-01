Salon Voyage en Livres Rencontre avec Michka Assayas La Clayette
Salon Voyage en Livres Rencontre avec Michka Assayas La Clayette samedi 25 avril 2026.
La Clayette
Salon Voyage en Livres Rencontre avec Michka Assayas
Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Déjà invité à Voyage en Livres 2024, Michka Assayas revient pour un Voyage autour du rock et retrouvera François Pirola comme modérateur, du collectif de l’Auberge de la Croix Blanche.
Michka Assayas est un journaliste et écrivain né en 1958 à Paris. Depuis 2015, il anime sur France Inter l’émission hebdomadaire Very Good Trip, où il nous fait voyager dans les contrées du rock, du folk, de la pop, de la world music, de l’électro…
Il a travaillé pour Rock & Folk, Libération et fut éditorialiste dans le magazine Les Inrockuptibles, première version. Il a écrit pour VSD, 7 à Paris, Actuel, Le Monde de la musique. En 2000, il dirige la rédaction du Dictionnaire du rock (3 volumes, 2 650 pages), paru aux éditions Robert Laffont.
Il nous fait l’honneur d’accepter notre invitation pour échanger avec le public, sur sa passion. .
Salle des Fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 alain.crozier@laposte.net
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English : Salon Voyage en Livres Rencontre avec Michka Assayas
L’événement Salon Voyage en Livres Rencontre avec Michka Assayas La Clayette a été mis à jour le 2026-04-10 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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