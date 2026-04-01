Salon Voyage en Livres Rencontre publique autour du projet BD en Brionnais La Clayette
Salon Voyage en Livres Rencontre publique autour du projet BD en Brionnais La Clayette samedi 25 avril 2026.
La Clayette
Salon Voyage en Livres Rencontre publique autour du projet BD en Brionnais
Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le projet BD en Brionnais, projet culturel et artistique mettant en valeur notre territoire et porté par la Communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne, sera l’invité d’honneur. En effet, la tenue de notre salon coïncidera avec la sortie de l’album, réalisé par Alexandre Nesme et Hervé Loiselet.
Cette BD à destination du tout public (jeunesse et adulte), en couleurs, a été conçue à partir de rencontres et de collectage de données sur le territoire auprès de groupes d’habitants. Les 29 communes de Brionnais Sud Bourgogne seront le décor de la BD. Un projet artistique mais aussi participatif.
Hervé Loiselet (scénariste) et Alexandre Nesme (illustrateur) seront présents au salon pour parler de ce projet et du processus de réalisation. .
Salle des Fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 alain.crozier@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon Voyage en Livres Rencontre publique autour du projet BD en Brionnais
L’événement Salon Voyage en Livres Rencontre publique autour du projet BD en Brionnais La Clayette a été mis à jour le 2026-04-10 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à La Clayette (Saône-et-Loire)
- Nouveau spectacle des Gâs du Tsarollais Le secret d’la mère Braillou Salle des fêtes La Clayette 18 avril 2026
- Salon Voyage en Livres Lectures enfants La Clayette 25 avril 2026
- Salon Voyage en Livres 2026 La Clayette 25 avril 2026
- Salon Voyage en Livres Atelier d’écriture avec Coralie Mennella Explorer l’art du personnage La Clayette 25 avril 2026
- Salon Voyage en Livres Rencontre avec Michka Assayas La Clayette 25 avril 2026