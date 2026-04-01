La Clayette

Salon Voyage en Livres Rencontre publique autour du projet BD en Brionnais

Salle des Fêtes La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le projet BD en Brionnais, projet culturel et artistique mettant en valeur notre territoire et porté par la Communauté de communes Brionnais Sud Bourgogne, sera l’invité d’honneur. En effet, la tenue de notre salon coïncidera avec la sortie de l’album, réalisé par Alexandre Nesme et Hervé Loiselet.

Cette BD à destination du tout public (jeunesse et adulte), en couleurs, a été conçue à partir de rencontres et de collectage de données sur le territoire auprès de groupes d’habitants. Les 29 communes de Brionnais Sud Bourgogne seront le décor de la BD. Un projet artistique mais aussi participatif.

Hervé Loiselet (scénariste) et Alexandre Nesme (illustrateur) seront présents au salon pour parler de ce projet et du processus de réalisation. .

Salle des Fêtes La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 alain.crozier@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Voyage en Livres Rencontre publique autour du projet BD en Brionnais

L’événement Salon Voyage en Livres Rencontre publique autour du projet BD en Brionnais La Clayette a été mis à jour le 2026-04-10 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais