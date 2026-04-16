La Clayette

Salon Voyage en Livres Lectures enfants

Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Lectures enfants avec Annie Fournel et en introduction des lectures de Florence Rousselet accompagnées à la harpe par Elen Hervochon.

Des contes, des histoires, pour les enfants de 2 à 12 ans, voire plus !

Et sur demande si le nombre d’enfants est suffisant

scène aux enfants durée 20mn .

Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 info@voyageenlivres.com

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English : Salon Voyage en Livres Lectures enfants

L’événement Salon Voyage en Livres Lectures enfants La Clayette a été mis à jour le 2026-04-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais