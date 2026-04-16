Salon Voyage en Livres Lectures enfants La Clayette
Salon Voyage en Livres Lectures enfants La Clayette samedi 25 avril 2026.
La Clayette
Salon Voyage en Livres Lectures enfants
Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Lectures enfants avec Annie Fournel et en introduction des lectures de Florence Rousselet accompagnées à la harpe par Elen Hervochon.
Des contes, des histoires, pour les enfants de 2 à 12 ans, voire plus !
Et sur demande si le nombre d’enfants est suffisant
scène aux enfants durée 20mn .
Salle des Fêtes, 80 rue Lamartine La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 77 40 info@voyageenlivres.com
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English : Salon Voyage en Livres Lectures enfants
L’événement Salon Voyage en Livres Lectures enfants La Clayette a été mis à jour le 2026-04-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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