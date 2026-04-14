Salons des créateurs, Gare Caudéran-Mérignac, Bordeaux

Salons des créateurs Dimanche 26 avril, 10h00 Gare Caudéran-Mérignac Gironde

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Salon des Créateurs

Amateurs d’art, de création et d’authenticité, notez la date ! Le dimanche 26 avril 2026 à partir de 10h, la Gare de Caudéran-Mérignac se transforme en véritable galerie pour accueillir le Salon des Créateurs, une journée dédiée aux talents et savoir-faire locaux.

Découvrez des créations variées

Bijoux, céramique, maroquinerie, textile, décoration, illustration… chaque stand raconte l’histoire d’un artisan passionné qui met ses mains et son cœur au service de créations. Une occasion idéale de flâner, d’échanger avec les créateurs et de repartir avec une pièce.

Une sortie pour toute la famille

Le salon s’annonce comme une sortie conviviale pour petits et grands. Entre les stands, les œuvres exposées et des ateliers pratiques comme la céramique et d’autres activités créatives, chacun pourra explorer et repartir avec des belles pièces.

Une petite restauration sera disponible sur place pour profiter pleinement de cette journée.

Gare Caudéran-Mérignac 76 Rue Maurice Druon 33200 Bordeaux Caudéran Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@agja.org »}]

Venez découvrir le Salon des Créateurs le dimanche 26 avril à Caudéran : bijoux, céramique, textile, déco… Une journée pour explorer des créations locales et originales. salon créateur