Salsa (danse + DJ set) CAMPAN Campan
mercredi 29 juillet 2026 · CAMPAN · Campan
Informations pratiques
Campan
Salsa (danse + DJ set)
CAMPAN Au Chapit’O Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Le 29 juillet, soirée salsa Au Chapit’O à Campan ! Danse et DJ set au programme sous chapiteau pour une soirée latine et festive. Venez enchaîner les pas et profiter de l’ambiance jusqu’au bout de la nuit.
petite restauration et bar sur place .
CAMPAN Au Chapit’O Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 06 41 75
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English :
On July 29, it’s salsa night at Chapit’O %E0 Campan! Dancing and a DJ set are on the program under the big top for a festive Latin-themed evening. Come bust a move and enjoy the atmosphere until the wee hours of the night.
L’événement Salsa (danse + DJ set) Campan a été mis à jour le 2026-07-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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