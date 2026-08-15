Salut les Copains Antarès Arena Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Salut les Copains

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Tarif : 37 – 37 – 62 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-15 14:30:00

fin : 2027-10-15

Date(s) :

2027-10-15

RDV à Antarès Arena pour la tournée SLC !

SALUT LES COPAINS fait son grand retour sur scène !

Préparez-vous à revivre la magie des années 60 et 70 à travers une tournée exceptionnelle placée sous le signe de la nostalgie et des plus grands succès de la chanson française.

Retrouvez les artistes qui ont marqué toute une génération, parmi lesquels Stone, Isabelle Aubret, Jean-Jacques Lafon, Fabienne Thibeault, Alain Turban, ainsi que de nombreuses autres surprises à venir.

Accompagnés de musiciens en live, ils interpréteront les chansons qui ont bercé des millions de fans.

Un spectacle riche en émotions, en souvenirs et en partage, portée par la marque iconique Salut les Copains, véritable symbole de toute une époque.

Un spectacle festif et intergénérationnel à ne pas manquer. .

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you at %E0 Antar%E8s Arena for the SLC tour!

L’événement Salut les Copains Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Le Mans