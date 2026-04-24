Sam Sauvage en concert Le Cargö Caen

Caen

Sam Sauvage en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 19:30:00

fin : 2027-03-13 23:59:00

Date(s) :

2027-03-13

Sam Sauvage, originaire de Boulogne-sur-Mer, incarne une nouvelle voix indomptable de la pop française. Lauréat aux Victoires de la Musique en tant que Révélation masculine, il vient de sortir son premier album, Mesdames, Messieurs !

Sam Sauvage, originaire de Boulogne-sur-Mer, incarne une nouvelle voix indomptable de la pop française. Lauréat aux Victoires de la Musique en tant que Révélation masculine, il vient de sortir son premier album, Mesdames, Messieurs !, un disque intense où l’intime, le social et le politique se percutent sans détour.

C’est avant tout sur scène que Sam Sauvage impose pleinement sa singularité. Habité, frontal, viscéral, il incarne et vit chacune de ses chansons. Une voix puissante et un corps en tension servent une interprétation sans artifice forgée à force de concerts, de festivals et de premières parties (Zaho de Sagazan, Eddy de Pretto, Clara Lucian, Feu! Chatterton…).

Chaque concert est une décharge émotionnelle, où l’urgence du propos et la sincérité de l’interprétation laissent une empreinte durable. Sam Sauvage est un artiste de l’instant, du risque, du vivant. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Sam Sauvage en concert

Sam Sauvage, who hails from Boulogne-sur-Mer, is the untamed new voice of French pop. Winner of the Victoires de la Musique award for Best Male Newcomer, he has just released his debut album, Mesdames, Messieurs!

L’événement Sam Sauvage en concert Caen a été mis à jour le 2026-04-08 par Calvados Attractivité