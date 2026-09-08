UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bransles

Samedi 3 octobre Portes ouvertes au jardin, le jardin dans la vallée, Bransles

samedi 3 octobre 2026 · le jardin dans la vallée · Bransles

Samedi 3 octobre Portes ouvertes au jardin, le jardin dans la vallée, Bransles

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
le jardin dans la vallée
Adresse
Brandard
Ville
77620 Bransles
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Entrée libre

Samedi 3 octobre Portes ouvertes au jardin Samedi 3 octobre, 15h00 le jardin dans la vallée Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

détails sur le site du jardin

le jardin dans la vallée Brandard Bransles 77620 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « legumesdelavallee@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://jardindanslavallee.fr »}] [{« link »: « https://jardindanslavallee.fr/lassociation/animations/ »}]
Entrée libre. jardindanslavallee marché local

À voir aussi à Bransles (Seine-et-Marne)