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Samedi créatif: Un temps partagé avec son enfant À Ars Numerica Montbéliard

samedi 17 octobre 2026 · À Ars Numerica · Montbéliard

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
À Ars Numerica
Adresse
Cour Louis Leprince-Ringuet
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Samedi créatif: Un temps partagé avec son enfant

À Ars Numerica Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Offrez-vous un moment privilégié avec votre enfant, placé sous le signe du mouvement, du jeu et de la confiance. À travers des expérimentations corporelles ludiques, Delphine Sénard vous invite à explorer ensemble l’univers du porté acrobatique.

Une expérience complice pour bouger à deux, apprivoiser la prise de risque en douceur et développer la confiance en soi et en l’autre.   .

À Ars Numerica Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00  billetterie@mascene.eu

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English : Samedi créatif: Un temps partagé avec son enfant

L’événement Samedi créatif: Un temps partagé avec son enfant Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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