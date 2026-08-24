Samedi créatif: Un temps partagé avec son enfant À Ars Numerica Montbéliard
samedi 17 octobre 2026 · À Ars Numerica · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Samedi créatif: Un temps partagé avec son enfant
À Ars Numerica Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Offrez-vous un moment privilégié avec votre enfant, placé sous le signe du mouvement, du jeu et de la confiance. À travers des expérimentations corporelles ludiques, Delphine Sénard vous invite à explorer ensemble l’univers du porté acrobatique.
Une expérience complice pour bouger à deux, apprivoiser la prise de risque en douceur et développer la confiance en soi et en l’autre. .
À Ars Numerica Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Samedi créatif: Un temps partagé avec son enfant
L’événement Samedi créatif: Un temps partagé avec son enfant Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Exposition Jour sur la Nuit Le Pavillon des sciences Montbéliard 14 septembre 2026
- Soirée théâtre-débat Radicale parler du cancer de la prostate autrement Montbéliard 14 septembre 2026
- Ouvertures musicales avec MAScène Nationale Montbéliard 18 septembre 2026
- LES COULISSES DE LA REGIE au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard 19 septembre 2026
- L’orgue remarquable de l’église Saint-Maimboeuf Eglise St-Maimboeuf Montbéliard 19 septembre 2026