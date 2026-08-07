[Samedi lecture] Pour les enfants de 3 à 8 ans La Grande Ourse Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Samedi lecture] Pour les enfants de 3 à 8 ans

La Grande Ourse / 45 rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Ce samedi, les ours invitent les enfants à partager un moment de lecture tout en douceur.

Confortablement installés sur de moelleux coussins à l’Atelier de la Grande Ourse, les petits de 3 à 8 ans s’évaderont à travers une sélection d’albums jeunesse, entre aventures, rires et imagination.

Un rendez-vous chaleureux pour éveiller le goût de la lecture et vivre de belles histoires en famille.

Réservation obligatoire .

La Grande Ourse / 45 rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com

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English : [Samedi lecture] Pour les enfants de 3 à 8 ans

L’événement [Samedi lecture] Pour les enfants de 3 à 8 ans Dieppe a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie