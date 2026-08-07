[Samedi lecture] Pour les enfants de 3 à 8 ans La Grande Ourse Dieppe
samedi 3 octobre 2026 · La Grande Ourse · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Samedi lecture] Pour les enfants de 3 à 8 ans
La Grande Ourse / 45 rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Ce samedi, les ours invitent les enfants à partager un moment de lecture tout en douceur.
Confortablement installés sur de moelleux coussins à l’Atelier de la Grande Ourse, les petits de 3 à 8 ans s’évaderont à travers une sélection d’albums jeunesse, entre aventures, rires et imagination.
Un rendez-vous chaleureux pour éveiller le goût de la lecture et vivre de belles histoires en famille.
Réservation obligatoire .
La Grande Ourse / 45 rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70 lagrandeoursedieppe@gmail.com
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English : [Samedi lecture] Pour les enfants de 3 à 8 ans
L’événement [Samedi lecture] Pour les enfants de 3 à 8 ans Dieppe a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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