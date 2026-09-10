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Samedis à histoires, Bibliothèque Villejean, Rennes

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes

Samedis à histoires, Bibliothèque Villejean, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Villejean
Adresse
43, cours Kennedy 35000 Rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Samedis à histoires 17 octobre – 12 décembre, certains samedis Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:45:00+02:00 – 2026-10-17T11:15:00+02:00
Fin : 2026-12-12T10:45:00+01:00 – 2026-12-12T11:15:00+01:00

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
Lectures pour les 0-3 ans par les bibliothécaires lectures enfants

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