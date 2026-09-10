Samedis à histoires, Bibliothèque Villejean, Rennes

Informations pratiques

Samedis à histoires 17 octobre – 12 décembre, certains samedis Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:45:00+02:00 – 2026-10-17T11:15:00+02:00

Fin : 2026-12-12T10:45:00+01:00 – 2026-12-12T11:15:00+01:00

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr

Lectures pour les 0-3 ans par les bibliothécaires lectures enfants

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