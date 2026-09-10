AGENDA · Rennes
Samedis à histoires, Bibliothèque Villejean, Rennes
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Villejean · Rennes
Informations pratiques
Samedis à histoires 17 octobre – 12 décembre, certains samedis Bibliothèque Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:45:00+02:00 – 2026-10-17T11:15:00+02:00
Fin : 2026-12-12T10:45:00+01:00 – 2026-12-12T11:15:00+01:00
Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 32 http://bibliotheques.rennes.fr
Lectures pour les 0-3 ans par les bibliothécaires lectures enfants
Magnific
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes 10 septembre 2026