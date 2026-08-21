Samedis des tout petits – Atelier, Médiathèque communautaire aux Mureaux, Les Mureaux

Informations pratiques

Samedis des tout petits – Atelier Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque communautaire aux Mureaux Yvelines

À partir de 6 mois. Atelier limité à 20 personnes et réservé aux familles inscrites au spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Partez à la découverte des instruments rencontrés lors du spectacle Rond et Rond petit Boléro.

Atelier limité à 20 personnes et réservé aux familles inscrites au spectacle !

Lors de votre inscription, merci de bien indiquer le nombre total de personnes.

1 enfant = 1 place

1 adulte = 1 place

Médiathèque communautaire aux Mureaux 8 rue Joseph Hémard, 78130 Les Mureaux Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France 01 73 01 86 80 https://biblios.gpseo.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://biblios.gpseo.fr/accueil/agenda/atelier/samedis-des-tout-petits-atelier »}] Inaugurée en 1987, la médiathèque communautaire aux Mureaux met à votre disposition plus de 90 000 documents sur 2 500 m², un espace multimédia, des salles de travail et une salle de spectacle.

Cet équipement vous propose une programmation culturelle pour tous les publics riche, variée et gratuite. Retrouvez gratuitement sur son site internet plus de 1 600 magazines, 100 000 formations dont du soutien scolaire et des centaines de concerts de la Philharmonie de Paris.

Vous trouverez également La Micro-Folie des Mureaux, son fablab et son musée numérique où de nombreuses activités gratuites sont proposées, autour de thématiques artistiques, ludiques ou encore scientifiques.

La médiathèque de Grand Paris Seine & Oise est un lieu d’échange et d’épanouissement qui met à la disposition de chacun une culture riche et ouverte sur le monde. Transports à proximité, présence de parkings, Bâtiment accessible PMR

Biblis en folie 2026

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