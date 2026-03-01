Samedis-jeux L’Ecole buissonnière Charmoille

Samedis-jeux

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27

Ouverture du café pour un moment convivial autour de jeux de société tous les derniers samedis du mois. .

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com

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English : Samedis-jeux

L’événement Samedis-jeux Charmoille a été mis à jour le 2026-03-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE