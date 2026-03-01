Samedis-jeux L’Ecole buissonnière Charmoille
Samedis-jeux L’Ecole buissonnière Charmoille samedi 28 mars 2026.
Samedis-jeux
L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 17:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-27
Ouverture du café pour un moment convivial autour de jeux de société tous les derniers samedis du mois. .
L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com
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English : Samedis-jeux
L’événement Samedis-jeux Charmoille a été mis à jour le 2026-03-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE