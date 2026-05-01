Troc aux plantes et marché de producteurs L’Ecole buissonnière Charmoille
Troc aux plantes et marché de producteurs L’Ecole buissonnière Charmoille samedi 23 mai 2026.
Charmoille
Troc aux plantes et marché de producteurs
L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Échange de graines, boutures et marchés de productrices et producteurs locaux. .
L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 60 44 61 lecolebuissoniere25380@gmail.com
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English : Troc aux plantes et marché de producteurs
L’événement Troc aux plantes et marché de producteurs Charmoille a été mis à jour le 2026-05-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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