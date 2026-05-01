Troc aux plantes et marché de producteurs L’Ecole buissonnière Charmoille

Charmoille

Troc aux plantes et marché de producteurs

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Échange de graines, boutures et marchés de productrices et producteurs locaux. .

L’Ecole buissonnière 17 rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 60 44 61 lecolebuissoniere25380@gmail.com

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English : Troc aux plantes et marché de producteurs

L’événement Troc aux plantes et marché de producteurs Charmoille a été mis à jour le 2026-05-06 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE