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SANDRINE SARROCHE AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Epinal

SANDRINE SARROCHE AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Epinal

SANDRINE SARROCHE AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Epinal samedi 10 octobre 2026.

Lieu : AUDITORIUM DE LA LOUVIERE

Adresse : 11 RUE DE LA LOUVIERE

Ville : 88000 Epinal

Département : 88

Début : 2026-10-10

Fin : 2026-10-10

Heure de début : 20:30

SANDRINE SARROCHE Début : 2026-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM DE LA LOUVIERE 11 RUE DE LA LOUVIERE 88000 Epinal 88

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