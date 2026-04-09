Sandy Sims: les années Sheila Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Sandy Sims: les années Sheila

Parvis du Relais de la Côte de Beauté Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

En hommage à l’idole des années 60, plus de 50 années de carrière, retracées dans un show dynamique et entraînant avec une imitation vocale et chorégraphique !

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Parvis du Relais de la Côte de Beauté Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintgeorgesanimations@gmail.com

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English :

A tribute to the idol of the ’60s, more than 50 years of his career are retold in a dynamic, catchy show with vocal and choreographic imitation!

L’événement Sandy Sims: les années Sheila Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-09 par Royan Atlantique