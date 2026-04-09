Sandy Sims: les années Sheila Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne
Sandy Sims: les années Sheila Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne samedi 25 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Sandy Sims: les années Sheila
Parvis du Relais de la Côte de Beauté Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
En hommage à l’idole des années 60, plus de 50 années de carrière, retracées dans un show dynamique et entraînant avec une imitation vocale et chorégraphique !
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Parvis du Relais de la Côte de Beauté Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintgeorgesanimations@gmail.com
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English :
A tribute to the idol of the ’60s, more than 50 years of his career are retold in a dynamic, catchy show with vocal and choreographic imitation!
L’événement Sandy Sims: les années Sheila Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-09 par Royan Atlantique
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