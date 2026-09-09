Sans elles, pas d’histoire : la part des femmes dans la mémoire des Étichonides, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster

Informations pratiques

Sans elles, pas d’histoire : la part des femmes dans la mémoire des Étichonides Samedi 19 septembre, 15h00 Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Conférence de Rémy Brauneisen : « Sans elles, pas d’histoire : la part des femmes dans la mémoire des Étichonides » consacrée au rôle souvent méconnu des femmes dans la transmission de la mémoire des ducs d’Alsace, depuis le VIIᵉ siècle jusqu’aux lignages princiers européens.

Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Ebersmunster, 67600 Ebersmunster, France Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est Ancienne église des pères bénédictins, de style italien. Elle a subi des dommages de guerre (destruction des vitraux). Orgues Silbermann.

Conférence de Rémy Brauneisen : « Sans elles, pas d’histoire : la part des femmes dans la mémoire des Étichonides » consacrée au rôle souvent méconnu des femmes dans la transmission de la mémoire des…

©AmisAbbatialeEbersmunster