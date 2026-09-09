Visite libre d’une église abbatiale, Ancienne église abbatiale Saint-Maurice, Ebersmunster

Informations pratiques

Visite libre d’une église abbatiale 19 et 20 septembre Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite libre (accueil et accompagnement par les bénévoles des Amis de l’abbatiale);

Accueil en tribune du Silbermann par Jean-Louis Thomas, organiste co-titulaire;

Visite de la sacristie;

Projection vidéo et photos dans le transept.

Ancienne église abbatiale Saint-Maurice Ebersmunster, 67600 Ebersmunster, France Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est Ancienne église des pères bénédictins, de style italien. Elle a subi des dommages de guerre (destruction des vitraux). Orgues Silbermann.

Visite libre (accueil et accompagnement par les bénévoles des Amis de l’abbatiale)

©AmisAbbatialeEbersmunster